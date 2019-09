Kleinlangheim vor 43 Minuten

Letzte Aktion zum Ferienende: eine Nacht in der Kirchenburg

Zum Abschluss der Ferienpassaktionen der Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim bot der Förderkreis Kirchenburg e.V. eine Übernachtung in den historischen Gemäuern der Kirchenburg Kleinlangheim an. Über 20 Mädchen und Jungen richteten sich in den Räumen des ehemaligen Schulhauses mit Schlafsack, Spielsachen und Knabberein häuslich ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit gegrillten Bratwürsten folgte als erstes Highlight der Besuch im stilechten Homekino von Bernd und Nadine Nickel. Natürlich gehörten Popkorn und Getränke dazu. Zu fortgeschrittener Stunde machte sich die Gruppe zur Nachtwanderung auf. In gemütlicher Runde gab es vor dem Zubettgehen Brettspiele mit dem Betreuerteam, der Weinprinzessin Julia Kerzner, Jakob Scheuring, Max Hertwig und Luisa Dürr.