Leserforum zum Eklat in Wiesentheid: "Das ist nicht in Ordnung"

Zum Artikel "Knaier und Bürgerblock erklären sich" vom 11. November über den Eklat in der Gemeinderatsitzung, erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

So wie derzeit im Gemeinderat gehandelt wird, erhält man einen schlechten Eindruck. Egal, wie die Meinung der einzelnen Gruppen oder Personen ist, gehört es zum Anstand, diese zu diskutieren. Dass hier über die Geschäftsordnung Meinungen unterdrückt werden, ist nicht in Ordnung. Noch schlimmer ist die Meinung des Bürgermeisters, der keine Kritik verträgt und nur ”Vernünftiges” zur Diskussion stellen will. Er entscheidet also was vernünftig ist??? Dies ist nicht demokratisch, er handelt er in Gutsherren- Manier.

Horst Hoffmann

97355 Castell