Zum Artikel vom 22. Oktober über die Renovierungsarbeiten an der Aussegnungshalle auf dem Neuen Friedhof und die damit verbundenen Behinderungen erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Der Artikel "Trauerfeiern -Trauerspiel" ist ein schwaches Bild für die Stadt- und Friedhofsverwaltung, ja schon fast eine Blamage, und zeugt von wenig Sachkenntnis und pietätlosem Denken, wenn die Sprecherin der Stadt die Meinung vertritt, man müsse eben nehmen, was man gerade so bekommt. Es ist ja Weiß-Blau und Bayerisch und wenn man Durst hat, erfährt man zudem den Bierpreis. So ist es mir unverständlich, warum der Baulärm und die Arbeiten während stattfindender Trauerfeier nicht eingestellt werden können. Auch zeugt dies von pietätlosem Verhalten aller am Friedhof tätigen städtischen Bediensteten, einschließlich der Stadt und der Friedhofsverwaltung. Den Hinterbliebenen wird zugemutet, diese Behinderungen einfach so hinzunehmen. Doch bei der Abrechnung der städtischen Leistungen merkt man sicher keine Kostenreduzierung. Da man in Kitzingen für viele Leistungen Berater braucht, wäre es ratsam gewesen, für Optik und Verhalten während der Bauarbeiten ein Beraterunternehmen zu beauftragen.

