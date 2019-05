Volkach vor 30 Minuten

Leserforum: Wellnesshotel weiter wünschenswert

Liebe Frau Herrmann,als Journalistenkollege und treuer Leser der Main-Post darf ich zu Ihrer heutigen Berichterstattung einschließlich Ihres Kommentars darauf hinweisen, dass ich hier unbefangen bin. Mit Ausnahme meines jahrzehntelang großen Engagements als Direktor des Fränkischen Weinbauverbandes und der Gebietsweinwerbung. So finde ich es in jahrzehntelanger Kenntnis des weiterhin aufstrebenden Weintourismus und des vorhandenen Übernachtungsangebots an der Volkacher Mainschleife ganz hervorragend, dass ein solches Objekt realisiert wird. Hiervon profitiert der gesamte Raum zwischen Würzburg, Schweinfurt und Steigerwald. Wünschenswert wäre auch noch ein Wellnesshotel für Familien. Insbesondere hinsichtlich der Herbst- und Wintersaison. Ein gewerbliches Objekt ist ganz allgemein betrachtet sicher nicht mit privaten "Häuslebauern" vergleichbar. Wären doch bei einer Offenlegung aller Details nicht nur möglicher Konkurrenz, sondern auch auch Neidern und sonstigen Missgünstigen bereits vor Inbetriebnahme buchstäblich Tür und Tor geöffnet. Ein solches Verfahren ist weder üblich, noch zumutbar. Letzten Endes werden darüber hinaus alle profitieren einschließlich der Stadt Volkach. So wäre es interessierten Anwohnern auch ohne weiteres möglich, mit beispielsweise einem Souvenirshop am zu erwartenden Aufschwung für alle Beteiligten zielführend mitzuwirken. Ich denke, solche Ergänzungen Ihres gut gemeinten Kommentars könnten hilfreich sein. Auf diese Weise werden auf Generationen hinaus lukrative neue Arbeitsplätze gesichert. Nicht zuletzt auch bei Zulieferern.