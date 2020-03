Leserforum: Vermüllung der Landschaft wird immer schlimmer

Zum Artikel "Ärger am Kitzinger Steigweg" vom 29. Februar über die Anlieger-Beschwerden über zunehmenden Lkw-Verkehr und Lärm erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Man kann es den Anliegern des Steigwegs nicht verübeln, dass ihnen der Kragen platzt und sie auf die stetig steigende Zahl der Lkw und den damit verbunden Müll am Straßenrand aufmerksam machen. Die zunehmende Vermüllung der Landschaft nimmt mehr und mehr zu. Es sind nicht nur die Lkw Fahrer aus dem östlichen und südöstlichen Ausland, die ihre Mülltüten und Flaschen aus dem Fenster werfen. Es sind auch immer mehr Verpackungen von Schnellbäckereien und Imbissen, die so entsorgt werden. Das wäre auch ein Thema für die Fridays for Future Jugend, denn diese Verpackungen werden nicht von "alten Leuten" in die Natur geworfen.

Ingrid Schwinn

97348 Markt Einersheim