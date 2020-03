Leserforum: Überfüllter Briefkasten mit Wahlunterlagen

Zu den Zuständen bei der Abgabe von Briefwahlunterlagen bei der Stadtverwaltung Dettelbach erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Am Samstag, 7. März, haben mein Mann und ich unsere Briefwahlunterlagen in den Briefkasten der Stadt Dettelbach eingeworfen.

Wir mussten leider feststellen, dass der Briefkasten soweit gefüllt war, dass Briefwahlunterlagen ohne weiteres in größeren Mengen hätten entfernt werden können. Auf Nachfrage bei einem Beschäftigten, doch Abhilfe zu schaffen, da uns das sehr heikel war, bekamen wir zur Antwort, dass er nach dem Verlassen des Verwaltungsgebäudes mit der Stechuhr für die Belange der Stadtverwaltung nicht mehr zuständig sei. Es sei damit der Dienst beendet. Insofern könne er nichts machen.

Desweiteren wurde mir von anderen Bürgern erzählt, dass diese das gleiche Erlebnis mit dem überfüllten Briefkasten hatten.

Es ist also so, dass die Stadtverwaltung Dettelbach billigend in Kauf nimmt, dass Briefwahlunterlagen aus dem Briefkasten entfernt werden können.

Wer gibt die Garantie, dass das nicht geschehen ist?

Außerdem ist mir unverständlich, wie ein Wahlbewerber als Briefwahlvorsteher eingeteilt werden kann, was geschehen ist. Denn der hat letztendlich bei Stimmengleicheit mit den Beisitzern und dem Schriftführer über die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Stimmzettels zu entscheiden.

Hoffentlich werden diese Missstände bis zur Stichwahl des Bürgermeisters behoben sein.

Angelina Dobler,

97337 Dettelbach