Leserforum: Stadtrat soll sich für Steigerwaldbahn einsetzen

Zum Leserbrief von Frau Hauenstein am 14. März "Keine Lösung für die Zukunft" erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Wer die Presse aufmerksam verfolgt, merkt, dass eine Befürwortung für die Reaktivierung der Steigerwaldbahn steigt und für möglich und nützlich angesehen wird. Der Zug ist noch lange nicht abefahren, wie der Kitzinger OB des Öfteren salopp verkündet hat. Frau Hauenstein bringt gute Gründe, die für eine Reaktivierung sprechen. Auch der Schweinfurter Kreistag hat in seiner Sitzung am 14. März mit großer Mehrheit (41:14 Stimmen) beschlossen, sich für eine Wiederbelebung auszusprechen. Dem gegenüber steht die Front derer, die schnell versuchen wollen, ihre eigenen Interessen zu vertreten.

Nach dem Dornröschenschlaf, als das Aus für die Steigerwaldbahn auch entlang der Strecke in den meisten Köpfen bereits besiegelt war, hat eine erneute Nachfrage nach dem Schienenverkehr auch bei Landes- und Bundespolitikern immer mehr Anhänger gefunden.

Gründe für die Aktivierung der Strecke bis zum Kitzinger Bahnhof gibt es genug. Fachleute wie der Verkehrsexperte Dr. Schliephake halten es für möglich, die Regionalbahn ab Etwashausen als Straßenbahn über die Nordbrücke weiterzuführen und am Eselsberg an die DB anzuschließen (Beispiel: Straßenbahnanstieg zum Heuchelhof in Würzburg).

Der Erfolg läge auf der Hand: Bahnhof und Schulzentrum liegen so nahe beieinander wie sonst kaum in einer Kommune. Für Schüler aus dem Einzugsgebiet ein Idealfall für einen schnelleren Schulweg. Auch der Güterverkehr vom Gewerbegebiet Flugplatz Richtung Schweinfurt wäre möglich. Da moderne Züge heute wesentlich leiser sind, ist eine Lärmbelästigung weniger gegeben als durch ständig steigenden Lkw- und Pkw-Verkehr. Die Kostenfrage sollte zu Gunsten einer umweltfreundlicheren Bahn und der Nachhaltigkeit keine vorrangige Rolle spielen.

Wir bitten den Stadtrat, eine Prüfung zu ermöglichen und sich für eine Reaktivierung der Strecke einzusetzen, um in den nächsten Jahren nicht als mögliche "Bremser" oder "Verhinderer" dazustehen.

Zwei ehemalige Kitzinger, denen die Zukunft ihrer Geburtsstadt immer noch am Herzen liegt.

Gerhard Reuter

95444 Bayreuth

Erwin Reuter

97342 Obernbreit