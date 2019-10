Leserforum: Sind wir bereit, für das Klima zu verzichten?

Zu dem Artikel " Die Waldbande feiert ersten Geburtstag " vom 16. Oktober über den Volkacher Waldkindergarten erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Ich habe mir den Waldkindergarten angesehen. Für die Zufahrt wurden circa 250 Meter Waldweg geschottert und ebenso am Kindergarten ein Wendekreis insgesamt rund 500 Quadratmeter Natur zerstört. Der Kindergarten selbst ist ausgestattet mit Hütte, Toilettenhäuschen und Aufenthaltsfläche auf circa 50 Meter auf 20 Meter, also 1000 Quadratmeter, wo kein Gras mehr wächst, keine unberührte Natur mehr ist. Es dort wohl kaum noch Stimmen aus der Natur zu erlauschen gibt. Die Waldtiere werden sich in dieser Umgebung wohl nicht sehr wohl fühlen. Mein Fazit: Naturzerstörung für die Kinderpädagogik, der Zweck heiligt die Mittel. Die Bienen retten, ja aber...

Die Natur kann nur gerettet werden, wenn jeder bei allem, was er macht, zweimal nachfragt: "Ist das wichtig und was verursache ich damit?" Und die Frage bleibt: Auf was sind wir bereit zu verzichten?

Peter Feuerbach

97332 Volkach