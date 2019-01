Leserforum: Schande für ein reiches Land

Zu "Die Scheren-Engel" vom 25.1. über zwei junge Friseurinnen und ihre Besuche im Notwohngebiet erreichte die Redaktion diese Zuschrift:

Es ist sehr schön, dass es noch junge Menschen mit einem sozialen Gewissen gibt. Bewundernswert ist es, wenn sie es nicht wie so viele Politiker bei schönen Worten belassen, sondern selbst Hand anlegen um den „Auswüchsen“ einer zunehmend entsolidarisierten Gesellschaft und einer mehr und mehr versagenden Sozialpolitik zu Leibe zu rücken. Aber es ist auch eine Schande für ein „reiches Land“, für Staat und Stadt, dass so etwas überhaupt nötig ist. Denn wie stets betont wird, schwimmen die öffentlichen Haushalte im Geld. Werden diese Mittel am Ende gar nicht richtig eingesetzt oder sogar fehlgeleitet, wenn sich Menschen trotz Arbeit nicht einmal einen Friseurbesuch leisten können?

Elvira Wiehl

97340 Segnitz