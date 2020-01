Leserforum: Rödelsees Bürgermeister zeigt keinen Respekt

Zum Artikel "Von Freuden und Ärger im vergangenen Jahr" vom 28. Januar erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Mit Bestürzung und Unverständnis habe ich gelesen, dass Rödelsees Bürgermeister Klein die Sorgen der Fröhstockheimer Bewohner als "Gedönse" bezeichnet: "Gedönse um Knettenbrech und Gudulic". Das ist eine sehr abfällige Bezeichnung für Probleme, die Menschen haben, und es ist sehr unsensibel von Herrn Klein, sie dafür zu benutzen. Es zeigt, dass es ihn nicht kümmert, was Menschen, deren Bürgermeister er auch ist, bewegt.

Fröhstockheimer Bürger lehnen die Erweiterung des Gewerbegebietes und die Umwertung zum Industriegebiet ab. Sie haben ihre Befürchtungen und Sorgen den Vertretern der Gemeinde in drei Versammlungen vorgetragen. Diese Erweiterung des Gewerbegebietes liegt knapp 300 Meter von den ersten Häusern des Ortes entfernt. Die Anwohner beklagen jetzt schon massive Lärmbelästigungen durch die Firma und starken Verkehrszuwachs von Lkw auf der Umgehungsstraße. Sie fürchten um ihre Ruhe und den Wertverlust ihrer Heimat und ihrer Immobilien.

Niemand weiß, wann und wie sich dieses Gebiet weiter entwickeln wird. Es hat einmal relativ harmlos auf einem kleinen Areal mit der Kompostieranlage angefangen. Übrigens auch damals schon gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung. Zurecht, wie man heute sieht. Man versteht nicht, weshalb das Abfall-Unternehmen KuG nicht ohnehin die bereits vorhandenen und nahegelegenen Gewerbe- und Industriegebiete in Kitzingen nutzt.

Aber Bürgermeister Klein hat große Pläne. Diese müssen finanziert werden, zum Beispiel mit Gewerbesteuern. Nachdem Gewerbegebiete nicht dekorativ sind, können sie nicht in Rödelsee sein. Aber die Einnahmen sollen doch in die Gemeindekassen fließen, so dass eine Erweiterung der Firma KuG in Fröhstockheim sehr stark in seinem Interesse liegt.

Deshalb sind berechtigte Bedenken von Betroffenen für ihn Gedönse, wie er ja selbst sagt. Das heißt: überfüssig, unbedeutend, lästig.

Doris Wörler

98348 Fröhstockheim