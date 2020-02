Leserforum: Regenerative Energieanlagen nicht grundlastfähig

Zum Artikel "Im Zeichen der Energiewende" vom 14. Februar zum dritten Netzwerktreffen der vier Energieeffizienz-Netzwerke bei der Unterfränkischen Überlandzentrale (ÜZ) erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Die Vorstellung der ÜZ Mainfranken, mit ihren Energieeffizienz-Netzwerken auch den Ausbau regenerativer Energieerzeugung voranzutreiben, lässt zu wünschen übrig. Soll damit ein Weg begangen werden, der laut einem Werbebanner in unserer Region verkündet: Mit der Sonne (Wind) Geld verdienen! Profitable Geldanlage! Oder will man gar Gedanken aus dem Weg gehen, die Prof. Sinn, ehemals Leiter des ifo-Instituts formulierte: Energiewende ins Nichts?

Regenerative Energien sind teuer. Eine Mitteilung der Stromkonzerne besagt: Dieses Jahr erfolgt eine erneute Stromerhöhung. Deutschland hat mit die höchsten Strompreise in Europa. Es steigen die EEG-Kosten. Vor Jahren hat man in Würzburg 800 Leuten den Strom abgestellt, mittlerweile national 300 000, weil sie ihre Stromrechnung nicht begleichen können. Was geschieht, wenn die Kosten der geplanten Stromtrassen auf die Bürger umgelegt werden?

Regenerative Energieanlagen sind nicht grundlastfähig. Stets müssen konventionelle Kraftwerke bereitstehen, um den "Zappelstrom" von Wind und Sonne auszugleichen. Noch leisten das Kernkraft- und Kohlekraftwerke. Da eine Speicherung nicht möglich ist, müssen Überschüsse teuer an Nachbarländer gehen oder aber besorgt werden, wenn Netzbedarf besteht.

Die Regionalplanung der Regierung von Unterfranken legt Ausschlussgebiete für Windanlagen fest. Hier lässt sich kein "Ausbau von regenerativer Energieerzeugung" durchführen.

Albrecht Moreth

97342 Obernbreit