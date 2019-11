Leserforum: Offenen Austausch mit Bürgern anstreben

Zu den Artikeln "Abwassergebühren steigen um zehn Prozent" vom 9. November und "Wilde Parkerei vor dem Kloster nervt" vom 1. November, über die aktuelle Situation in Schwarzach, erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Seit Jahren belastet die Park- und Verkehrssituation die Bürger von Münsterschwarzach und Gerlachshausen. Die Engstellen am Kloster sowie am Gasthaus Anker sind die beiden Nadelöhre, die immer wieder für hitzige Diskussionen sorgen, da viele Bürger die Verkehrssicherheit in Gefahr sehen und es regelmäßig zu innerörtlichen Staus kommt. Die Gründe sind vielfältig und neben der allgemeinen Verkehrszunahme auf die Erweiterung der Baugebiete an der Aspel oder aber dem Durchgangsverkehr in Richtung Kloster (Tourismus und Schule) zurückzuführen. Trotz der Schaffung und Planung von Neubaugebieten hat man sich nicht mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen beschäftigt. Jüngste Anträge an Bürgermeister Schmitt und den Gemeinderat für ein übergeordnetes Verkehrskonzept wurden als nicht notwendig abgelehnt.

Mit der Planung des Baugebietes „Etterswasen II“ werden vorhandene Probleme als "völlig im Rahmen" eingestuft. Zusätzliche 44 Bauplätze bedeuten knapp 100 zusätzliche Autos (durchschnittlich zwei Autos pro Haushalt) und statistisch gesehen sind das in Spitzenzeiten weitere 1000 Autobewegungen pro Tag, welche die bestehenden Engstellen weiter belasten und für die Bürger Belastung und Gefahr gleichermaßen darstellen.

Eine offene Diskussion zu den Glascontainern loszutreten, ohne sich Gedanken zu machen, welche konkrete Maßnahmen man einleiten könnte, um den Verkehr auf dem Ägidiusweg eindämmen zu können, ist ein schwaches Signal in Richtung der betroffenen Bürger. Einige Bürger nutzen den Ägidiusweg auch nur, um dem Verkehrschaos innerhalb des Ortes zu entfliehen.

Fragwürdig sind auch die 142 Bauanfragen auf 44 Bauplätze. Ungeachtet davon, wie verbindlich die Anfragen sind, hat das Baugebiet an der Schweinfurter Straße gezeigt, wie schwer es war, die sieben Bauplätze zu verkaufen. Mehrfach wurde im Rahmen des Baugebietes "Etterswasen II" ein offener Austausch mit den betroffenen Bürgern angeregt, allerdings ohne Erfolg.

Der aktuell laufende Wahlkampf in Dettelbach ist geprägt durch die Kommunikation mit den Bürgern. Es wäre schön, wenn man auch im Markt Schwarzach mit den Bürgern einen offenen und ehrlichen Austausch anstrebt und vielleicht auch mal fragt "Wo drückt Sie der Schuh?" und hier nach Lösungen sucht.

Oliver Hirsch

97359 Gerlachshausen