Leserforum: Nach dem Lesen enttäuscht

Zum Artikel "Wo die Maschine die Niere ersetzt" vom 14. März erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Als ich morgens die Zeitung aufschlug, freute ich mich sehr, dass die Problematik der Dialysepatienten aufgegriffen wurde. Leider war ich nach dem Lesen enttäuscht. So wird hier nur auf den Zeitverlust am Behandlungstag hingewiesen. Doch auch am dialysefreien Tag ist man mit der Krankheit konfrontiert.

Patienten, deren Nieren so geschädigt sind, dass sie keinen Urin mehr ausscheiden können, müssen sich an eine eingeschränkte Trinkmenge halten (auch im Sommer). Außerdem haben sie sich an eine kalium- und phosphatarme Diät zu halten. In meinem Dialysezentrum wird in drei Schichten mit je circa 50 Patienten (Nachtschichte circa zehn Patienten) dialysiert. Es sind viele junge Menschen, die trotz Krankheit berufstätig sind.

Nach 14-jähriger Dialyseerfahrung kann ich sagen, dass die Lebensqualität teilweise verbessert wird, jedoch sind auch Nebenwirkungen nicht auszuschließen. Deshalb möchte ich an jeden appellieren, einen Organspendeausweis auszufüllen.

Elke Zink

973332 Volkach-Astheim