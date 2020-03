Leserforum: Mittelwald ist besonders umweltfreundlich

Zum Artikel "Totholz schützt Klima besser" vom 27. März zur Reaktion des Vereins Nationalpark Steigerwald auf Aussagen von Vertretern der Interessengemeinschaft „Holzverarbeiter im Steigerwald“ erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Als Bewohner des beschaulichen Willanzheim sollte mir der Steit um den Steigerwald eigentlich egal sein. Allerdings tut es weh, wenn in der von mir geschätzten Main-Post so ein hanebüchener Unsinn steht.

Natürlich wird bei jeder Verbrennung CO2 freigesetzt. Im Gegensatz zu Öl und Gas hat sich der Baum das CO2 jedoch aus der Luft geholt. Es macht also sehr wohl einen Unterschied fürs Klima, ob ich mit Öl, Gas oder Holz heize.

Dann ist in der Meldung von der Verbrennung von Büchern und Möbeln die Rede. Das macht sprachlos. Überhaupt scheint der Nationalpark-Verein in einer anderen Welt zu leben. Es ist doch klar, dass ein bewirtschafteter Wald mehr Biomasse produziert als ein unbewirtschafteter. Biomasseproduktion bedeutet immer - ob in Feld oder Wald - CO2-Bindung und O2-Produktion.

Ein besonders gelungenes Beispiel für umweltfreundliche Waldbewirtschaftung ist übrigens der Mittelwald, wie er bei uns in Willanzheim und anderswo im Gebiet um Iphofen gepflegt wird. Vor fast 500 Jahren erfunden (Julius Echter) und immer noch aktuell. Das wäre mal einen eigenen Beitrag wert. Aber bitte ohne die Experten vom Verein Nationalpark Steigerwald.

Henning Wiedenroth,

97348 Willanzheim