Gaibach 13.06.2019

Leserforum: Mit der Gartenschere nachgeholfen?

Bei dem Treffen in Gaibach an der vom Weingut Schönborn zurück geschnittenen Hecke mit Anwohnern und Bürgermeister hat man einesvergessen: Sich die Hecke von der Anwohnerseite her anzusehen. Währendsich die Hecke auf der Weinbergseite so mächtig ausgebreitet hatte, dasssie dringend geschnitten werden musste, um den Feldweg mit einemFahrzeug überhaupt benutzen zu können, scheint sie auf der Häuserseitenicht richtig wachsen zu wollen und stoppt oft genau an der Grenzmauer.Zum Teil hält sie sogar ganz ordentlich einen Abstand von einem Meter.Ich frage mich, ob sich die Hecke auf der Häuserseite nicht zu wachsentraut oder helfen da etwa die Anwohner selbst mit der Gartenschere nach?