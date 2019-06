Iphofen vor 46 Minuten

Leserforum: Mann muss nicht Maßanzüge tragen

Frau Becker muss sich ins Stammbuch schreiben lassen, dass es nicht auf ein gestyltes Auftreten ankommt, sondern auf den Menschen und was dahinter steckt. Man muss nicht Maßanzüge tragen und jede Woche zum Frisör gehen, um vernünftig Politik zu betreiben. Der Satz " .. dem Volk auf's Maul schauen.." hat auch heute noch in Zeiten von Instagram und Facebok eine Bedeutung. Mir ist ein Politiker, egal ob von der Jungen Union oder schon seit Jahrzehnten im politischen Leben und der unter Umständen so ausschaut als käme er gerade von der "Ende-Gelände-Demo", sich aber für seine Mitbürger einsetzt - viel lieber als jemand, dessen Augenmerk auf gestyltes Auftreten liegt und letztlich nichts erreicht.