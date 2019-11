Leserforum: Lebendige Ortskerne statt Flächenverbrauch

Zu "Abwassergebühren steigen um zehn Prozent" vom 7. November zu den Gebührenerhöhungen beim Fern- und beim Abwasser für Schwarzachs Haushalte erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Laut den Zahlen des Bayerisches Landesamt für Statistik ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwarzach am Main seit Jahren trotz aller Neubaugebiete nahezu konstant (Vergleiche hierzu https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09675165.pdf). Die Anzahl Personen pro verbauter Fläche nimmt somit sogar jetzt schon ab.

Gleichzeitig hat die Anzahl der über 65-Jährigen seit 1987 von 402 auf 717 zugenommen, also über 75 Prozent. Eine weitere deutliche Steigerung ist aufgrund der anstehenden Verrentung der Baby-Boomer Jahre absehbar. Gleichzeitig sinkt der prozentuelle Anteil der unter 40-jährigen deutlich und dies wird weiter anhalten! Die Prognosen gehen von einem maximalen Bevölkerungszuwachs von 1,5 Prozent für die Gemeinde aus, also maximal circa 55 Personen. In nicht all zu ferner Zukunft ist sogar ein Schrumpfen absehbar!

Jeder, der an die Notwendigkeit eines Neubaugebiets glaubt, sollte einen Spaziergang durch Gerlachshausen machen und an jedes Haus geistig drei Zahlen schreiben: Anzahl Bewohner, Durchschnittsalter, Anzahl Kinder pro Haus. Wer danach noch an die Notwendigkeit eines Neubaugebiets glaubt...

Auf die weiteren Aspekte – wie den zusätzlichen Verkehr durchs Dorf, die hierfür nicht ausgelegte Zufahrtsstraße, die illegale Nutzung des Ägidiuswegs als Erschließungsstraße, die wirtschaftlichen Risiken der Erschließung für die Gemeinde, die Verringerung der Attraktivität des Ortskerns, die vermeidbaren Kosten für Dorferneuerung, der unnötige Flächenfraß und die Umweltzerstörung –möchte ich gar nicht eingehen, um den Rahmen nicht zu sprengen.

Zudem sollte die überschaubare Anzahl an Einsprüchen gegen bzw. Verbesserungsvorschläge zum Baugebiet nicht als allgemeine Zustimmung, sondern teils als (enttäuschtes) Schweigen gewertet werden!

Die Gemeinde sollte ihre Aufmerksamkeit Zukunftsprojekten, wie der Steigerung der Attraktivität des Ortskerns, Dorferneuerung, Innenentwicklung, altersgerechtes Wohnen, Altenheim und Single Wohnungen uvm. widmen.

Das Ausweisen des Baugebiets in der jetzigen Form wäre ein Konterkarieren dieser sinnvollen Aktivitäten und, wie anhand der aufgezeigten Fakten dargestellt, nicht zukunftsorientiert.

Wolfgang Tilgner

97359 Schwarzach am Main