Leserforum: Lautstarker Protest rettet den Baum

Zum Bericht der Kitzinger Bau GmbH Frühjahrsputz bei den Bäumen" vom 19. März erreicht die Redaktion diese Leserzuschrift.

Im Bereich der Memelland/Südtiroler Straße waren die zur Fällung freigegebenen Bäume mit einem roten Kreuz markiert. Auch dieser in dem Bericht erwähnte, wunderschöne Kirschbaum. An einem Samstagmorgen rückte das Team zum Fällen an. Der zuständige Mitarbeiter fragte meine Frau, die sich zu dem Zeitpunkt schon in einer sehr hitzigen Diskussion mit der vor Ort leitenden Person befand, wem die geparkten Autos auf der Straße gehören, diese sollten weggefahren werden, da er den Kirschbaum fällen will. Hätte es seitens meiner Frau keinen so starke Protest gegeben wäre der Kirschbaum, unter fadenscheinigen Argumenten, gefallen.

Georg und Elisabeth Ackermann

97318 Kitzingen