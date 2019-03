Leserforum: "Landrätin und Steigerwaldbahn unterstützen"

Zum Bericht über die ÖPNV-Ausschusssitzung des Kreistags, in der sich Landrätin Tamara Bischof für die Steigerwaldbahn stark machte, erreichte uns folgende Leserzuschrift:

Man muss die Landrätin und die Steigerwaldbahn unterstützen!

Dann bauen wir halt von Großlangheim nach Kitzingen eine Seilbahn! Die 1. Linie führt zur Haltestelle Flugplatz (conneKT). Hier Shuttlebus (autonom) durch das Flugplatzgelände zur Leonischen und zu Frankenguss. Weiter geht die Linie über die Nordtangente zur Haltestelle Fehrer ( Fußweg zum Sport- und Gartenschaugelände), dann zur Haltestelle Eselsbergbrücke (hier Shuttlebus zu Landratsamt, Rathaus, Schulen Innenstadt), weiter zur Haltestelle Florian-Geyer-Halle mit Busanbindung zu Bahnhof, Berufsschule, Realschule, Innopark. Natürlich auch ein Bus Richtung Friedhof und Krankenhaus. Mögliche Endstation der Linie 1 wäre dann die die neue Siedlung Marshall Heights oder aber weiter über Repperndorf die GWF. Dort könnte man ohne Führerscheinangst eine Weinprobe machen und unser neues (altes) "Freddy"-Skelett besichtigen!

Die 2. Linie geht von Großlangheim nach Rödelsee mit Anbindung an die Schwanbergseilbahn, dann weiter über Fröhstockheim, Hoheim über die B 8 in die Siedlung. Mit Busanbindung an Schulgelände, Sickergrundhalle, Siedlung Nord und Süd. Dann weiter über den Main zur Haltestelle E-Center (Frei- und Hallenbadfußweg) Falterturm (Stadtfriedhof und Deutsches Fastnachtsmuseum) und weiter zur Geyer-Halle (umsteigen in Linie 1). Natürlich freies und schnelles Internet auf allen Linien.

Es gehört nur etwas Weitblick und Mut dazu, aber den haben wir Franken doch schon immer?! Den Strom für die Maschinen bekommen wir auf kurzem Wege von unseren Solarzellen und Windrädern. Wir hätten dadurch die Stadt weitgehend autofrei und bestimmt eine Attraktion für Wohnmobilisten und andere Urlauber und mehr saubere Luft!

Karl-Heinz Conrad

97318 Kitzingen