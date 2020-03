Leserforum: Kein Bedarf für eine Galerie in Marshall Heights

Zu dem Leserbrief von Thomas Gugel "Nur um niemanden zu verprellen" vom 27. Februar erreichte die Redaktion folgende Mitteilung.

Ist dieser Leserbrief vom Immobilienmakler Gugel ein Freundschaftsdienst für Herrn Wittmann? Vielleicht auch ein Bärendienst. Die Polemik, mit dem sich der Nürnberger hier über die Kitzinger Stadträte äußert, ist eine Frechheit. Der Investor Wittmann strebt verständlicherweise nach Entwicklung des Wohngebietes Marshall Heights, da es in seinem Besitz ist. Dass die Freien Wähler FBW ihn dabei unterstützen, ist naheliegend: Wittmann steht auf ihrer Kandidatenliste für den Kreistag – originellerweise als Rentner und "Häuslebauer". Doch die Planungshoheit für Kitzingen liegt nicht beim Investor Wittmann, sondern immer noch beim Stadtrat.

Als interessierte Bürgerin war ich auch auf der Veranstaltung der Freien Wähler zur geplanten "Galerie Kitzingen". Nachdenklich stimmte mich, dass OB-Kandidat Pfeiffle davon redete, die Bewohner der Innenstadt müssten via ÖPNV zum Einkaufen in die Galerie gefahren werden. Hält er die Innenstadt schon für tot?

Unklar blieb auch, wie die vorhandenen Flächen, wenn sie denn erst einmal stehen, schlussendlich tatsächlich verwendet werden. Die schmucke Galerie mag manchem gefallen, aber es gibt doch gar keinen Bedarf. In Kitzingen haben wir bereits mehr als genug Discounter und Supermärkte. Sogar der Einzelhandelsverband bewertet ja den Bau der Galerie kritisch. Durch den überdimensionierten Neubau andere Supermärkte in ihrer Existenz gefährden – sieht so Wirtschaftsförderung aus?

Eine kleinere, reine Nahversorgung im Wohngebiet wäre doch vollkommen ausreichend. Die Anwohner könnten diese zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Zur B 8 den Berg hinab und wieder hinauf käme wahrscheinlich eher das Auto zum Einsatz. Das will doch keiner. Demzufolge konnte man bei der Veranstaltung die Anwohner der Marshall Heights auch an einer Hand abzählen – großes Interesse schaut anders aus.

Astrid Wiesmann

97318 Kitzingen