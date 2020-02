Leserforum: Ist der Krautheimer Bebauungsplan sinnvoll?

Zum Artikel "Stadtrat reaktiviert Baugebiet wegen Wohnungsnot" vom 12. Februar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

In dem Artikel wurde berichtet, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft den rechtskräftigen Bebauungsplan Krautheim "Bühl" aus der Schublade gezogen hat, um diesen aufgrund der fehlenden Baugebiete andernorts umzusetzen. Dass es in Krautheim aktuell ein Problem mit fehlenden Bauplätzen gebe, stimmt so nicht ganz. Vielmehr ist es ein Problem, dass zwei von drei noch vorhandenen erschlossenen Baugrundstücken in der Beschaffenheit (Hanglage, Größe 1061 plus 1503 Quadratmeter) für den vorgesehen Erwerberkreis (Familien) unattraktiv erscheint und bisher nicht verkauft wurden.

Es war und ist erstrebenswert in Krautheim Bauland zu erschließen, zumal der Ort in den nächsten Jahren durch die Dorferneuerung noch attraktiver wird. Inwieweit jedoch der "rechtskräftige" Bebauungsplan aus dem Jahr 1967/68 Sinn macht, möchte ich in Frage stellen:

1. Das Baugebiet ist im Verzeichnis als Bodendenkmal gelistet und die Erschließung würde mehr Zeit und Kosten beanspruchen. Dies betrifft sowohl die Stadt bei der Erschließung als auch den künftigen Bauherren nach dem Erwerb.

2. Der alte Bebauungsplan beansprucht einen immensen Flächenverbrauch (Bauplätze sind mit circa 1000 Quadratmetern) vorgesehen.

3. Die Windräder (Brünnstadt) könnten Bauinteressenten abschrecken.

Als mögliche Alternative könnte die Stadt eine andere Fläche, die sie schon im Eigentum hat, einplanen. Dies macht unter den gegebenen Umständen vielleicht mehr Sinn und wäre meiner Ansicht nach zu prüfen. Wir brauchen für die Zukunft eine moderne Quartiersplanung mit unterschiedlichen und energieeffizienten Wohnformen.

Es wäre wünschenswert, wenn sich die Vor- und Herangehensweise im Stadtrat ändern würde. Und man erst mit den Betroffenen spricht anstatt über diese zu reden und über deren Köpfe hinweg zu entscheiden. Dann könnten Probleme erkannt, vermieden und gut gelöst werden.

Annette Herbig

97332 Volkach