Leserforum: "In den Mülleimer der Geschichte"

Auf den Artikel "Klingen leugnet menschengemachten Klimawandel" über die erste Landtagsrede des AfD-Abgeordneten Christian Klingen vom 13. März hat Bernd Müller vom Dettelbacher Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen mit einer Stellungnahme reagiert. Müller schreibt: "Menschen gemachter Klimawandel kurz erklärt: Unser Einfluss auf das Weltklima ist zu beschreiben, wie ein Raum mit geschlossenen Türen und Fenstern, wo sehr viele Menschen darin sind und rauchen und es gibt nur eine Klimaanlage.

Der geschlossene Raum ist unsere Erde, wir Menschen sind die Raucher, die Klimaanlagen sind unsere Wälder. Wir Menschen erzeugen viel zu viel Rauch durch unseren Verkehr und Kraftwerke, welche unseren Energiehunger stillen. Wir erzeugen mehr Rauch als unsere Wälder aus der Luft reinigen können. Zu allem Überfluss machen wir die Klimaanlage auch noch kaputt, in dem wir die Urwälder massiv abholzen. Die Folge, der Schadstoffgehalt in der Luft, in unserem Beispiel der Rauch, nimmt im Raum immer mehr zu und dadurch wird die Luft in diesem Raum immer schlechter. Durch das Kaputtmachen der Klimaanlage heizt sich der Raum auch noch schneller auf. Das kennen wir alle von überfüllten Räumen. Diese Erklärung verstehen sogar Kinder!"

Wie das erwachsene Menschen in Parlamenten leugnen können, ist Müller ein Rätsel und wenn diese Personen auch noch aus dem Stimmkreis Kitzingen kommen, sei das für ihn zum Fremdschämen. Es sei laut Müller ermutigend, dass gerade eine Generation heranwächst, die solches Gedankengut dahin befördert, wo es hingehört: In den Mülleimer der Geschichte.