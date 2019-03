Leserforum:Hilfe! Unsere Landschaft wird verkauft!

Zu "Interessengemeinschaft widerspricht LZR" vom 6. März über die Diskussion zum Sandabbau an der Mainschleife:

Seit Jahrzehnten wird an der Mainschleife großflächig und weithin sichtbar nach Sand gebaggert. Alle brauchen ihn. Unbestritten. Eines muss jedoch ganz klar gesagt werden: In diesen langen Jahren dienen die Sandgruben – bei aller Beteuerung der Betreiber - weder dem Naturschutz noch sind sie ein Naherholungsgebiet. Wohl eher ein Sperrgebiet (Betreten verboten!) und manch einer fühlt sich, wie in Hörblach, an ein Truppenübungsplatz erinnert.

Gerne glaubt man Herrn Reifenscheid (LZR), dass er noch viele Jahre – oder doch eher Jahrzehnte? - den Sand der Mainschleife verkaufen möchte. Aber bitte mit Respekt vor unserer Natur und auf keinen Fall im Landschaftsschutzgebiet! Die Mainschleife gehört schließlich - wenn überhaupt - uns allen. Und den nachfolgenden Generationen. Erst müssen alte Gruben verfüllt und renaturiert werden, bevor die nächste eröffnet wird.

Wo sollen sie denn hin, die selten gewordenen Wachteln und Sandgrasnelken, in den Jahrzehnten, in denen Schaufelbagger und Lkw über die Landschaft herrschen? Von denen, die auch gerne mal ein ungestörtes Plätzchen am Main hätten, ganz zu schweigen.

Das die LZR grundstückseigene Sandlöcher wohl nicht mal mehr verfüllen muss, ist wirklich alarmierend und alleine Grund genug für eine Petition an die zuständige Behörde in Kitzingen.

Apropos Sand: In Grafenrheinfeld möchte Glöckle ein Gebiet von 84,2 Hektar gegen den Widerstand des Gemeinderates ausbeuten. 50 Jahre Nutzungsdauer sind – vorerst - anvisiert.

Birgit Rapp

97332 Obervolkach