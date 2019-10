Leserforum: Haben die Stadtoberen Angst vor ihren Wählern?

Zum Artikel "Kitzinger Hotelneubau beginnt 2020" vom 24. Oktober über die Pläne von Investor Wolfgang Rosentritt erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Die „Stadtoberen“ haben Angst vor ihren Wählern, so kann ich mir das nur zusammenreimen. Sonst hätte man die Vorstellung des Hotelneubaus am Main in Kitzingen nicht in geheimer Stadtratsitzung behandelt. Man braucht sich nicht zu wundern, dass die Bürger immer weniger ihren Volksvertretern vertrauen.

Wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Presseausdruck „Die Stadtoberen“? Die „Stadtoberen“ wünschen sich ein Hotel am Main, seit über 30 Jahren ein Thema. Doch alle Vorschläge waren bisher Todgeburten.

Die „Stadtoberen“ ignorieren, dass mehrere Hotels in Kitzingen in den letzten Jahren umfangreich modernisiert haben, im Inno-Park Zimmer angeboten werden, das Hotel Cavallestro sich erweitert, im Connekt-Park Überlegungen anstehen, circa 300 Appartements als Übernachtungsmöglichkeiten auf den Markt zu bringen und das Bürgerzentrum einfach geopfert wird.

Mir stellt sich da die Frage, ob die derzeitigen Volksvertreter noch solch eine Entscheidung für die Zukunft treffen sollten, da doch nächstes Jahr Wahlen anstehen und die Namen der „Stadtoberen“ anders lauten könnten.

Lothar Schenk

97318 Kitzingen