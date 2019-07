Mainstockheim vor 23 Minuten

Leserforum: Gutes bewahren und neugierig sein auf die Zukunft

Ideologische Verblendung - das hat mich schon getroffen! Ideologie = politische Idee, ist immer dann gefährlich, wenn nur ein Gerdankengang zugelassen wird, und ich habe eben einen anderen.Verblendet = irregeführt, fühle ich mich nicht, erst recht nicht, wenn ich mir vorstelle es so wie meine "Youngsters" zu tun: Mit Bluetooth-Kopfhörer, ein Getränk in der Hand per Bahn durch die Käffer, Waldränder und Felder zu "cruisen", um die City Schweinfurt anzupeilen. Ist doch immer was los, da!