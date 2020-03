Leserforum: Gefahrenstellen im Baugebiet entschärfen

Zum Artikel "Ein Gerlachshäuser klagt gegen Etterswasen II" vom 27. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Respekt demjenigen gegenüber, der sich dem Zementieren der konzeptbedingten Fehler des Baugebiets in den Weg stellt und nicht erst wartet, bis die Fakten für alle unübersehbar und nicht mehr "heilbar" sind. Besonders eklatant ist unter anderem:

Vom geplanten Baugebiet führt ein Fußgängerweg auf den Ägidiusweg, also in Richtung Dorfmitte, zur Bushaltestelle, zum Spielplatz und so weiter. Hierfür muss auf einer Länge von circa 80 Metern der Ägidiusweg genutzt werden. In diesem Bereich ist keine weitere Führung beziehungsweise Schutz durch einen Gehweg oder Ähnliches gegeben, die Beleuchtung ist unzureichend. Im Winter erfolgt auf diesem landwirtschaftlichen Weg kein Winterdienst. Ein Bereich, der für seine Wasserpfützen und Ausweichmöglichkeiten "in den Dreck" bekannt ist. Vor einiger Zeit wurde noch diskutiert, welche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in diesem Bereich getroffen werden könnten, unter anderem Fahrbahnschwellen, jetzt schickt man Kinder auf die Strecke?

Besonders eklatant ist zudem der Gefährdungsbereich Einmündung Ägidiusweg, Dimbacher Straße. Hier erfolgt die Einmündung des sehr stark frequentierten Radwegs Schwarzach – Volkach (Ortsfremde mit E-Fahrrad). Hier sieht die Lebens- (nicht die Planungs-) Realität so aus, dass sich aufgrund eines Fahrbahnversatzes die real genutzten Fahrstreifen überschneiden und alle in der Straßenmitte fahren, Autos und Radfahrer. Die ortsfremden Radfahrer werden daher mit unerwartetem Gegenverkehr auf der Dimbacher Straße konfrontiert sein, der ihnen auf ihrer Fahrbahn entgegenkommt. Hier wird eine weitere Gefahrenstelle kreiert.

All dies und einiges mehr hätte vermieden werden können, wenn die Erschließung entlang des Etterswasenbachs erfolgt wäre. Hier wäre dann auch gleich eine Erschließung für das nächste Baugebiet Etterswasen X möglich gewesen. Angeblich ist die Nachfrage nach dem Baugebiet ja so groß... Wäre dann nicht diese Erschließung logisch und mehr als angebracht?

Hier wird tatsächlich etwas für die "Ewigkeit" geschaffen. Entsprechend verantwortungsvoll ist zu planen und zu handeln. Gefahrenstellen müssen entschärft werden.

Wolfgang Tilgner

97359 Schwarzach am Main