Abtswind vor 20 Minuten

Leserforum:Es trifft wieder die Radler

Nach Marktbreit versucht jetzt Abtwind mittels Gitterboxen in einer Tempo-30-Zone Autofahrer zum Langsamfahren zu bewegen. Da hätten sie mal lieber vorher in Marktbreit nachgefragt, was das gebracht hat. Was die Geschwindigkeitsreduktion betrifft: Nichts! Was die Verkehrssicherheit der Radfahrer betrifft: Ein Fiasko mit Ansage! An jedem Hindernis muss der Radler ausweichen – und wehe, es kommt ihm ein Auto entgegen oder einer will von hinten überholen: ein Auto ist zwei Meter breit, ein Radler ohne Anhänger/Dreirad braucht mindestens einen Meter Platz – bei einer Straßenbreite von 3,70 Meter gibt es keinen Sicherheitsabstand mehr; anstatt sie zu fördern werden Radler somit als lebende Verkehrshindernisse missbraucht.