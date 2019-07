Leserforum: Es hat Freude gemacht

Zur Berichterstattung zu den "Europatagen der Musik" erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Von Freitag bis Sonntag fanden in Volkach die „Europa-Tage der Musik“ statt mit einem wunderbaren und vielfältigen Programm, mit Musikgruppen aus unserer Gegend, aber auch aus ganz Deutschland und Nachbarländern. Überall in der Stadt war Musik zu hören, die Stimmung war heiter und freundlich. Es hat Freude gemacht, diese Musiktage in Volkach miterleben zu können. Organisatorisch und logistisch war dafür eine Mammutaufgabe zu bewältigen, die glänzend gemeistert wurde. Danke an die Initiatoren und das gesamte Organisationsteam für diese Tage der Musik in Volkach.

Margit Hofmann

97332 Volkach