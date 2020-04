Kitzingen 31.03.2020

Leserforum: Enttäuschte Landrätin?

In der vergangenen Woche hat sich die Landrätin Frau Bischof (Freie Wähler, wohnt auch nicht in Kitzingen!) in einer großen Anzeige für die Wahl von Herrn Paul (SPD) als Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen stark gemacht. Ich frage mich, ob das tatsächlich sinnvoll und Aufgabe einer Landrätin ist!?