Leserforum: Die beste Wahl treffen

Schon seit 60 Jahren bin ich mit Wahlen konfrontiert und ich habe schon einige Erfahrungen machen dürfen. Ich lebe schon immer auf dem Dorf, wo das Ehrenamt einen wesentlichen Teil der Gemeinschaft ausmacht.

Jeder Mensch hat seine ihm eigenen Begabungen und Talente, die er in die Waagschale einer Gemeinde werfen kann und soll. Sei es in kirchlichen Ämtern, in Vereinen oder Gruppen oder - wie es jetzt vor der Tür steht - im Gemeinderat. Es ist erfreulich, dass sich so viele Menschen in unseren Städten und Gemeinden zur Wahl stellen. Ich wünsche jeder Kandidatin und jedem Kandidaten, dass sie sich ihrer großen Verantwortung für ihre Gemeinde bzw. Stadt bewusst sind.

Die Aufgabenfelder in Gemeinde- oder Stadträten sind sehr breit gestreut. Es geht bei einem gewählten Ehrenamt ja nicht um persönliche Interessen, sondern man muss stets zum Wohl der Allgemeinheit seine volle Kraft einbringen. Allen, die ehrlich dazu bereit sind, gönne ich am kommenden Sonntag die Gunst der Wähler.

Und allen Wählern wünsche ich, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu sein, die möglichst beste Wahl für ihr Dorf und ihre Stadt zu treffen - unabhängig von Parteiinteressen oder anderen Einflüssen, sondern lediglich dem eigenen Gewissen verantwortlich.

Rosemarie Friederich

97320 Buchbrunn