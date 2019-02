Leserforum: Die Bürger sind zum Spielball geworden

Zu Artikel „Wenn Kurbeitrag, dann für die ganze Mainschleife“ vom 31. Januar zum Antrag der Bürgerliste Volkach erreichte die Redaktion diese Zuschrift: „Sämtliche Ortsteile sollen Kurort werden. Dafür sind unter anderem wissenschaftliche Gutachten für Bioklima und Luftqualität nötig.“ Diese beiden Sätze in der Main-Post vom vergangenen Donnerstag kommen mir vor wie eine Offenbarung! Seit Jahren kämpfen allerlei Gruppen und Grüppchen für und gegen eine Umfahrung der Staatsstraße 2271. Es wird diskutiert, gestritten, nach Kompromissen und Lösungen gesucht – wie wir alle wissen bislang ohne Erfolg. Die belasteten Bürger sind längst zum Spielball geworden zwischen Staatsregierung und Stadtrat. Ausbauplan ja, nein, vielleicht…. Sonderbaulast ja, nein, vielleicht…. Tja, wenn wir Touristen wären, wäre vielleicht alles viel einfacher….ach nein, lassen wir diese Polemik. Die Lösung ist ja jetzt zum Greifen nah: Alle Volkacher Ortsteile werden zum Luftkurort, der gesamte Durchgangsverkehr samt Abgasen wird auf eine Umgehungsstraße verbannt. Und Bürger erzählen ungläubigen Touristen, die in Bad Gaibach auf dem neu gestalteten Platz zwischen Schloss und Balthasar-Neumann-Kirche flanieren von früher, als Flanieren an dieser Stelle noch lebensgefährlich war. Ups, ich bin wohl ins Träumen gekommen. Schade eigentlich.

Sabine Huppmann

97332 Volkach