Leserforum: Der Zug ist abgefahren

Zur Berichterstattung über die Reaktivierung der Steigerwaldbahn erreichte uns folgende Zuschrift:

Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Land mit der Bahn. Die Idee, der Reaktivierung der Steigerwaldbahn, klingt erst mal charmant und als die ideale, zukunftsgerichtete Alternative. Vielleicht würde dann die Bahn auch das machen, was in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt wurde, die Pflege der Grenzbewachsung, hier herrschen regelrecht Urwaldzustände. Doch mein gesunder Menschenverstand sagt mir, die Wirtschaftlichkeit für dieses Projekt ist fernab jeglicher Vernunft. Wenn eine Bausubstanz über Jahrzehnte nicht gepflegt und instandgehalten wurde, wird es sehr aufwändig dies nachzuholen. Wenn man bedenkt wie viel Kilometer Schienen, wie viel Bahnsteige, Brücken, Stellwerke und Bahnübergänge dies betrifft, wären die Instandsetzungskosten sicher enorm. Man sollte vermeiden, mit großem finanziellen Aufwand etwas zu schaffen, was sich schlichtweg nicht rechnet. Ich rate allen Verantwortlichen mal die Strecke abzulaufen, hier könnte vielleicht eine neue Erkenntnis reifen.

Zudem sei erwähnt, der rüstige Rentner fährt heute selbst bis ins hohe Alter mit seinem eigenen Pkw zum Supermarkt, er wird die Einkaufstaschen nicht zu einem Bahnhof tragen. Familien mit Kindern und ihren unzähligen Terminen werden das Angebot einer „langen“ Bahnfahrt nicht annehmen können. Die Flexibilität eines Arbeitnehmers wird sich mit dem überschaubaren Steigerwaldbahn-Takt nicht übereinbringen lassen. Der Güterverkehr hat sich zu dem entwickelt wie er ist: „Just in time“ und das Lager ist auf der Straße. Kein Unternehmer denkt an Verladebahnhöfe, Umladen, Zwischenlagern, da werden auch 50 Kilometer Steigerwaldbahn nichts daran ändern. Bleibt dann noch der Urlauber.

Man solle sich bitte mit realistischen Investitionen beschäftigen und keine Zeit und Geld aufwenden für Dinge, die allein mit gesundem Menschenverstand betrachtet keine Zukunft haben. In Sachen Reaktivierung der Steigerwaldbahn ist der Zug leider abgefahren.

Dominik Berthel

97353 Wiesentheid