Marktbreit 12.06.2019

Leserforum: Begrüßenswerte Orientierung

Warum sollten zwölf Parkplätze Vorrang vor einer öffentlichen Freifläche am Mainufer haben? Denken wir an die lebhaft bevölkerten Sitzmöglichkeiten am Kitzinger Mainufer. Die dortige vielfältige Nutzbarkeit wird schon an den wöchentlichen Andachten "Fünf nach Fünf" deutlich.