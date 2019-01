Leserforum: Bahnkunden müssen draußen bleiben

Zum Bericht "Kitzinger Bahnhof in Privathand" vom 16.1. erreichte die Redaktion diese Zuschrift.

Am Donnerstag bin ich mit meinem Mann mit dem Zug von Kitzingen nach Fürth gefahren. Unser Auto wollten wir auf dem Parkplatz am Bahnof abstellen. Aber o weh, durch den Regen der vergangenen Tage war der Parkplatz eine riesengroße Wasserlache. Übverall Pfützen. Nach einiger Sucherei haben wir einen Parkplatz gefunden, bei dem man einigermaßen trockenen Fußes aussteigen konnte. Bis zum Ausgang mussten wir jedoch immer wieder durch Wasserpfützen steigen. Und das mit frischgeputzten Schuhen!

Am Bahnhof angekommen, haben wir eine Fahrkarte aus dem Automat geholt. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, bis der Zug kommt. Da es sehr frisch und zugig war und es immerzu geregnet hat, wollten wir ins Bahnhofsgebäude zum Warten. Aber hier die zweite Enttäuschung. Die beiden Türen sind mit Ketten verschlossen. Ein Plakat weist darauf hin, dass das Bahnhofsgebäude in Privatbesitz sei und kein Durchgang mehr möglich. Also draußen bleiben. So wie uns geht es auch einigen anderen Bahnkunden, darunter eine Mutter mit zwei Kleinkindern. Es bleibt nichts anderes übrig, als in Kälte und Regen auf den Zug zu warten.

Dann der Weg zu den Schienen, der immer noch nicht barrierefrei ist.

Als wir endlich im Zug sitzen, kommen ddie Haltestellen Iphofen, Markt Bibart, Neustadt/Aisch, Emskirchen und Siegelsdorf. Bei all diesen Orten gibt es im Umfeld des Bahnhofs ausreichend, gut ausgebaute Parkplätze und Bahnhofsgebäude, die für die Reisenden offen sind.

Warum nicht in Kitzingen? Arme Stadt!

Ute Lechne

97318 Kitzingen