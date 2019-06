Leserforum: Atmosphäre würde zerstört

Zu "Konflikte mit Natur- und Denkmalschutz" vom 6. Juni zum geplanten Urnen-Friedhof bei Gaibach erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Die juristischen und verwaltungstechnischen Erörterungen über den geplanten Bestattungswald verdecken, daß es sich dabei um einen massiven Eingriff in die Erinnerungen an die demokratischen Traditionen unseres Landes - nicht nur des Landkreises - handelt.

In den vergangenen Jahren haben engagierte Bürger in ehrenamtlicher Arbeit und mit Unterstützung des Landkreises durch zahlreiche Ausstellungen und Vorträge an diese lange verschütteten Traditionen erinnert, in deren Mittelpunkt die von Klenze errichtete Konstitutionssäule steht. Dadurch wurde auch die überregionale Bedeutung des Gaibacher Festes von 1832 erneut deutlich, das zur gleichen Zeit wie das bekanntere Hambacher Fest stattfand.

Wann immer man heute dieses Areal besucht, man kann sich der speziellen Atmosphäre dieses Ortes nicht entziehen, von dem man einen weiten Blick auf die viel besungenen Lande am Main hat. Diese Atmosphäre würde unwiederbringlich zerstört und der Plan, die Säule in den geplanten Bestattungswald einzubeziehen, würde nicht nur den Charakter dieses Denkmals entstellen, er würde auch den Ideen des Mannes widersprechen, der diese Säule in Auftrag gab - Erwein von Schönborn.

Karl Klaus Walther

97332 Volkach