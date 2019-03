Leserforum: Andere Art der Krönung

Zu "Der Abschied war die Krönung", vom 18. März über neue Krönungsform beim Weinbauverein Sickershausen:

Am Samstag wurde vom Weinbauverein Sickershausen in „Neuer Form“ die Weinprinzessin Stefanie II. abgekrönt und Ina I. in ihr Amt eingeführt. Ein Lob für den Mut, eine andere Art der Krönung zu inszenieren (es gab etliche Kritiker im Vorfeld). Diese Veranstaltung in der ausverkauften Sickerhalle war kurzweilig und interessant und darf in der Zukunft im Sickershäuser Veranstaltungskalender nicht mehr fehlen. Für die Lücke die nun am Kirchweih-Sonntag entsteht, werden die Verantwortlichen bestimmt eine Lösung finden, davon sind wir fest überzeugt.

Lilo und Alois Beer

97318 Kitzingen