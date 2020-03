Leserforum: Alternative über Elternportal aufgebaut

Zu "Die Schulen sind vorbereitet" vom 14. März über den Unterrichtsverlauf während der Corona-Krise erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

In dieser noch nie dagewesenen Situation für Deutschland und die Welt gibt es tatsächlich Menschen, die nicht jammern und nach Ausreden suchen, sondern anpacken und tun.

Nachdem die Schüler ja nun zu Hause sind und das Kommunikationsportal „Mebis“ gehackt wurde, haben Lehrer des Armin-Knab-Gymnasiums in kürzester Zeit eine Alternative über das Elternportal aufgebaut und zum Laufen gebracht. Die Schülerinnen und Schüler werden jeden Tag mit Lernstoff in toller sowie nach Klasse und Lernfach unterschiedlicher Aufmachung versorgt. Ein herzliches Dankeschön an all die Lehrer und Mitarbeiter der Schulen, die unser Sozialsystem am Laufen halten.

Gerhard Hörlin,

97342 Michelfeld