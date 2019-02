Leserforum: Alte Beschlüsse ernsthaft überdenken

Seit fast 20 Jahren werden viel Geld, Zeit und Nerven in unserer Gemeinde Kleinlangheim in die Erfindung neuer Baugebiete investiert. Ein genehmigtes und zum Teil bebautes Baugebiet wurde gestoppt, weil angeblich keine Nachfrage bestand. Im gleichen Atemzug wurde ein neues und doppelt so großes Baugebiet an anderer Stelle auf den Weg gebracht. Nachdem nun fast 20 Jahre geplant, gekämpft, verloren und aufgehoben wurde, hätte man denken können, dass nun die Vernunft siegt. Erst wird fertiggestellt, was schon lange auf seine Vollendung wartet.

Aber nein, es wird schon wieder ein neues Baugebiet beschlossen. Dabei sind die Kosten, die Auswirkungen auf die Natur und auf die Altanlieger anscheinend nicht wichtig genug, um über den richtigen Standort nachzudenken.

Kosten spielen keine Rolle; jede unnötige Ausgabe für Lärmschutzwall, Regenrückhaltebecken, Zufahrt über die Staatsstraße etc. wird ja auf die Baulandpreise umgelegt. Dass dadurch junge, bauwillige Familien um viel Geld gebracht werden, scheint nicht wichtig. Dass ein Stück intakter Natur, das Artenschutzgutachten hat dies bestätigt, unwiederbringlich geopfert wird – auch egal. Schließlich werden die alten Bäume doch heute umgepflanzt und die bedrohte Feldlerche und die vielen Fledermäuse können auch woanders wohnen. Abgesehen von den Kosten dieser Umpflanzmaßnahme mutet es doch fast als Schildbürgerstreich an, die Natur „umzutopfen“ anstatt sie an Ort und Stelle zu belassen und lieber dafür den Geisberg aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.

Dass dann mit dem Baugebiet "Am Graben" in Kauf genommen wird, dass bei Starkregen die Anlieger und sämtliche Gründleinsbachanlieger das aus dem Baugebiet anfallende Oberflächenwasser kompensieren müssen, stimmt bedenklich. Natürlich lässt sich mathematisch der vermutliche Regenwasseranfall und die Kanalgröße berechnen. Aber dass Papier geduldig ist und sich die Natur nicht an die von Menschen erdachten Spielregeln hält, steht außer Frage.

Warum fehlt unserem Gemeinderat der Mut, alte Beschlüsse ernsthaft zu überdenken? Auch aus dem Dorferneuerungsverfahren könnten wichtige Impulse der Innenentwicklung aufgenommen werden. Kleinlangheim hätte die Chance, sich von Altlasten zu befreien und zukunftsorientiert zu handeln. Noch einmal das Baugebiet "Am Graben" auf den Prüfstand zu stellen, würde kein vernünftiger Mensch als Schwäche auslegen. Darüber hinaus würden junge Familien sich freuen, wesentlich billiger und schneller bauen zu können.

Christine und Günter Rauh

