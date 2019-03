Leserforum: Alle Bürger müssen eine Stimme bekommen

Zum Thema Steigerwaldbahn erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und ÖPNV des Landkreises Kitzingen hat sich für einen Erhalt der Steigerwaldbahn im Landkreis Kitzingen ausgesprochen und damit nach meiner Meinung politischen Weitblick bewiesen. Mit seinem Beschluss setzt er klar ein Zeichen gegen eine vorschnelle Entwidmung und einen Abriss der Steigerwaldbahn, wie sie von den Anliegergemeinden im Landkreis Kitzingen vorangetrieben wird. Im Beschluss geht es nicht um eine mögliche Reaktivierung, sondern um einen Erhalt bestehender Infrastruktur.

Mit Verwunderung habe ich die Argumentation der "Bahngegner" vernommen, die sich scheinbar als "schweigende" Mehrheit von der Berichterstattung dieser Zeitung übergangen fühlen. Leider wird hier durch das Schüren von Ängsten versucht, Stimmung zu machen und den Ausschussmitgliedern ein verantwortungsvolles Handeln abgesprochen.

Die Angst der Anwohner vor Glyphosat scheint auf den ersten Blick berechtigt. Betrachtet man dieses Thema jedoch objektiv, kommt man zum Ergebnis, dass für die Steigerwaldbahn kein Einsatz von Glyphosat mehr in Frage kommt, da die Zulassung in vier bis fünf Jahren nach heutigem Stand ausläuft. Selbst im günstigsten Fall würde eine Reaktivierung länger dauern. Eine viel realere Gefahr ist der Glyphosateinsatz auf den Äckern in direkter Nachbarschaft.

Weiterhin kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum gerade ein Erhalt der bestehenden Bahnstrecke im Landkreis Kitzingen die Biodiversität beeinträchtigen soll. Wenn man die geplante Nachnutzung der Flächen durch die Gemeinden betrachtet, dann tauchten hier fast ausschließlich Baugebiete und Wegebau auf. Ein Abriss der Bahnstrecke und die folgende Bodenversiegelung würden gerade erst die Zerstörung der angesiedelten Tier- und Pflanzenwelt bedeuten.

Es ist bezeichnend, dass man sich vor Güterverkehrszügen durch Wohngebiete fürchtet, während die Anliegergemeinden genau das Fehlen jeglicher Güterverkehrskunden als Grund für eine Entwidmung anführen. Auch im Landkreis Schweinfurt wird die Reaktivierung nur für den Personenverkehr mit modernen und leisen Zügen geprüft. Ein Güterverkehr ist nicht geplant.

Der Ausschuss hat das berechtigte Interesse aller Bürger im Landkreis auf ein zukunftsfähiges Nahverkehrssystem vor die Einzelinteressen in den Anliegergemeinden gestellt und trägt damit dazu bei, dass keine Fakten geschaffen werden. Bei der vom Ausschuss geforderten Diskussion zur Zukunft der Steigerwaldbahn müssen jetzt alle Bürgern im Landkreis eine Stimme bekommen.

Ricky Haubenreich

97357 Stadelschwarzach