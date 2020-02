Leserforum: 50-Meter-Becken ist wichtig für Volkachs Freibad

Zum Artikel "Streben nach Harmonie und Chefposten" vom 10. Februar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Zur Rettung des Volkacher Freibads plädiert so mancher Bürgermeister-Kandidat in Volkach aus Kostengründen für die Errichtung eines verkleinerten Edelstahl-Kombibeckens und damit die Preisgabe des 50-Meter-Beckens. Bereits während des Freibadbetriebs 2019 entschieden sich viele Schwimmer aus Volkach und den Nachbargemeinden unter anderem für das Gerolzhöfer Bad, weil das 50-Meter-Becken in Volkach aufgrund unterlassener Sanierung gesperrt war.

Zu befürchten ist, dass diese Schwimmer mit einem verkleinerten Edelstahl-Kombibecken nicht zurückzugewinnen sind und somit die Besucherzahlen unter den Erwartungen bleiben werden. Als Folge eines verkleinerten Kombibeckens könnten also am Ende aufgrund fehlender Eintrittsgelder höhere Kosten stehen. Außerdem wird ein verkleinertes Freibad mit niedrigen Besucherzahlen nicht die vom Volkacher Stadtrat erwünschte finanzielle Unterstützung der Nachbargemeinden finden. Zukunftsvisionen für Volkach sehen anders aus. Als Beispiel könnte hier der mit hohem Anspruch und Begeisterung vorangetriebene Orgel-Neubau der Pfarrgemeinde dienen.

Thomas Neuner

97332 Volkach