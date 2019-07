Leserbrief: Vereinsauflösung des WVC Germania ist eine Schande

Schande ist: 1921 gründeten sechs engagierte, wanderfreudige Kitzinger Bürger den Wander- und Vergnügungsclub Germania. Jetzt liquidieren sechs emanzipierte Damen den Verein. Der Verein wurde bis 1978 nur von Männern geführt und das war gut so. Frauen waren bis dahin eine Aufnahme nicht möglich. Diese Damen liquidieren jetzt den Verein.

Wenn man im Verein einen Posten übernimmt, muss man sich bewusst sein, diesen Posten bei Bedarf auch ausführen zu können. So ist der Posten als 2. Vorstand eine feine Sache, wenn man einen guten 1. Vorstand hat und das war auch so. Jetzt wo dieser Ernstfall – Tod des 1. Vorstands – eingetreten ist, kann ich mich nicht in der Versammlung hinstellen und sagen, ich bin nicht fähig, den Posten zu übernehmen und auszuführen, zumal in der vergangenen Amtszeit der Posten des 2. Vorstands und Vergnügungswarts in den Händen von einer Person lag.

Diese sechs Damen hatten es mit der Liquidation eilig, obwohl der Verein noch 110 Mitglieder und ein Vereinsvermögen von 4000 Euro hat. Diese 4000 Euro haben im Laufe der Jahre ein sparsamer Kassier und spendenfreudige Mitglieder zusammengebracht. Jetzt, durch ihre Eile, hat es die Noch-Vorstandschaft nicht verstanden, dieses Geld, das von Mitgliedern kam, auch den Mitgliedern in irgendeiner Form zukommen zu lassen. Diese 4000 Euro erhält jetzt nach der noch geltenden Satzung die Stadtkasse.

In der Auflösungsversammlung waren die, die für die Auflösung stimmten, meist Mitglieder die erst einige Jahre Mitglieder sind. In meiner 30-jährigen Amtszeit führte ich den Verein als eine Familie. Jetzt war es altersbedingt nur eine Gemeinschaft von jüngeren Vereinsmitgliedern. Diese Liquidation empfinde ich als kein Können der Noch-Vereinsführung, sondern als Schande den Mitgliedern gegenüber.

Hans Hartner

97318 Kitzingen