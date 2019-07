Kitzingen vor 20 Minuten

Lesepaten machen Kinder fit für die Zukunft

Während der Schülerehrung an der Siedlungsgrundschule bedankten sich die Drittklasskinder bei ihren Lesepaten. Durch deren ehrenamtliches Engagement war es möglich, dass die Kinder in kleinen Gruppen jede Woche mit ihren Lesepaten in Kinderbücher schmökerten, sich gegenseitig laut vorlasen und sich in die Geschichten eindachten. Mit einem Luftbild der Siedlunggrundschule und einem Fächer für heiße Sommerstunden bedankte sich die Schulleiterin Heike Schneller-Schneider bei den Paten. Die geben keine Noten, sondern sie verbessern sie. Sie trainieren und stärken das Lesevermögen der Schulschulkinder und das ist der Schlüssel zu ihrer Welt – egal ob man sich digital oder analog, im Internet oder in Büchern und Zeitschriften bewegt. Als Erwachsene werden sie Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen und diese mitgestalten, heißt es in der Mitteilung der Schule. Wer diese wertvolle Aufgabe als Lesepate an der Siedlungsgrundschule ausfüllen möchte, darf sich gerne zu Beginn des kommenden Schuljahrs melden.