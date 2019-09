Kitzingen vor 1 Stunde

Lesepaten im Kindergarten Friedenskirche

Der Kindergarten Friedenskirche hat auch in diesem Jahr ein Team von Lesepaten gewonnen, die einmal in der Woche in der Bücherei der Kirchengemeinde einer Gruppe von Kindergartenkindern Bilderbücher, Märchen und Geschichten vorlesen. Die Lesepaten üben das Amt ehrenamtlich aus, heißt es in einer Mitteilung.