Lesenswerter Streifzug durch die Geschichte

Es ist ein stattliches Werk geworden, das der frühere Archivar der Marktgemeinde Wiesentheid, Dieter Krenz, nun im Rathaus vorstellte.

„Wiesentheid - Ein Streifzug durch die Geschichte“, lautete der Titel des 240 Seiten umfassenden Buches, das die Geschichte und die Entwicklung der Gemeinde darstellt. Ab sofort ist das reich bebilderte Buch in der Buchhandlung Heinlein, im Rathaus, sowie bei Grafik-Design Ursula Reisinger für den Preis von 39,95 Euro erhältlich. Zudem ist am Kirchweih-Sonntag ein Verkauf in der Steigerwaldhalle geplant.

Eine Punktlandung ist das Buch geworden, das zur Kirchweih vorgestellt wurde. Das lag auch daran, dass die Herausgeber noch Ereignisse aus diesem Jahr darin mit aufnahmen, zuletzt sogar einen zweiseitigen Beitrag über das erst im Juli aufgeführte Musical „Eleonore.“ Darin beschäftigte sich das Gymnasium mit dem Leben von Gräfin Eleonore von Hatzfeld-Gleichen, die durch ihre Heirat die Schönborns nach Wiesentheid brachte.

Bürgermeister Werner Knaier, Verfasser Dieter Krenz, Grafikerin Ursula Reisinger, sowie die jetzige Archivarin des Marktes, Karen Rönninger, schauten sich beim Vorstellungstermin mit Stolz auf das Buch. „Es ist ein wunderschönes Nachschlagewerk nicht nur für Wiesentheider, eine Zusammenfassung der Geschichte, die es so noch nicht gegeben hat“, stellte Bürgermeister Knaier heraus.

Man habe sich extra für eine hochwertige Ausführung entschieden, eine Chronik soll es sein, und nicht eine Festschrift zur 1100-Jahr-Feier der Gemeinde, die momentan begangen wird.

Erster Entwurf

Von langer Hand geplant war das Werk. Bereits vor einigen Jahren trug sich Verfasser Dieter Krenz mit dem Gedanken, ein solches Buch zu erstellen. „Den Titel habe ich mir schon vor gut 15 Jahren ausgedacht“, so Krenz. Damals habe er schon an einem ersten Entwurf gearbeitet, jedoch nicht weiter gemacht.

Im Vorfeld des Jubiläumsjahres und auch mit Blick auf Krenz' Abschied in den Ruhestand kam bei Bürgermeister Knaier der Gedanke, eine Chronik der Gemeinde bei seinem früheren Archivar in Auftrag zu geben. Das Buch des ehemaligen Wiesentheider Pfarrers Büttner aus dem Jahr 1939 bildete eine wichtige Grundlage. Die letzten Schriften stammten von Karl Ruppert, aus den Jahren 1986 und 1995.

Verfasser Krenz hat viele alte Dokumente, Pläne und Urkunden abgelichtet. An die 500 Bilder sind im Buch, das mit den Anfängen Wiesentheids beginnt. Neben der Urkunde von Abt Drakolf aus dem Jahr 918, auf der der Ort zum ersten Mal auftaucht, zählen Bürgermeister-Rechnungen aus dem Jahr 1640, sowie 1705 zu den ältesten Schmuckstücken des Gemeindearchivs.

Den Großteil der Fotos aus der Gegenwart hat Dieter Krenz selbst gemacht. Er fuhr sogar nach Pommersfelden ins Schloss, um dort einige Vorfahren der Adelsfamilie aus Gemälden abzulichten, die eine größere Bedeutung für das Werden von Wiesentheid haben.

Breiten Raum nimmt die Zeit ab dem Jahr 1900 ein, viele herrliche alte Bilder, zum Teil wahre Schmuckstücke, wurden mit in die Chronik aufgenommen. Darunter ist etwa ein Luftbild von 1930, ein Foto des einstigen Schwimmbads von 1925, oder auch das Lager des Arbeitsdienstes. Künstler, die in Wiesentheid einst und heute leben, sind beschrieben. Später folgt etwa der Abschluss einer Partnerschaft mit dem französischen Gemeinde Rouillac, die Eingemeindungen, die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft, und manches mehr.

Bilder sprechen für sich

In „Wiesentheid heute“ wird ein Überblick über die Gegenwart gezeichnet. Unter der Überschrift „Leben und Feiern in Wiesentheid“ widmet sich der Verfasser den Traditionen und Festen, Vereinen, wobei gerade die Bilder oft für sich sprechen. Mit rund 50 Seiten nehmen auch die Ortsteile breiten Raum ein, dazu ist ein Kapitel den Wiesentheider Mühlen gewidmet. Markante Gebäude, Kunstdenkmäler, dazu viele Details, sind abgelichtet und beschrieben.

Die Gestaltung lag in den Händen von Grafikerin Ursula Reisinger, die nahezu ein Jahr daran werkelte, von der Bildbearbeitung bis zum Vorbereiten des Drucks. Reisinger sorgte für den Umbruch, Ende Juli wurde das Werk schließlich in die Druckerei nach Münsterschwarzach gegeben. Die Auflage beträgt 1500 Stück.