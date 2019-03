Lenker verrissen

Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit seinem E-Bike in Kitzingen die Johann-Adam-Kleinschroth-Straße vom Steigweg kommend in Richtung Westtangente. Beim Vorbeifahren an einem rechtsseitig geparkten Sattelzug, verriss er den Lenker und stürzte. Ein Kontakt mit dem Gespann hatte nicht stattgefunden. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt. An seinem Rad entstanden diverse Schäden von etwa 150 Euro.