Lena Knaier beste Abiturientin  Julius Krapf erhält Egbert-Preis

82 Schüler legten am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach erfolgreich ihr Abitur ab und erhielten das Zeugnis der Hochschulreife. An der Spitze des Jahrgangs lag Lena Knaier mit der Traumnote 1,0. Auch Julian Hiebl, Elisabeth Meusert, Elena Binzenhöfer, Clara Brommer und Joy-Marie Kleiß konnten mit Schnitten zwischen 1,1 und 1,3 hervorragende Leistungen erzielen, schreibt das EGM in einem Bericht von der Feier.

Vor der Zeugnisverleihung feierte die Schulfamilie einen Gottesdienst, zelebriert von Schulseelsorger Pater Jesaja Langenbacher und gestaltet von der Schulband um Michael Aust. Am Ende des Gottesdienstes verlieh Abt Michael Reepen den Abt-Egbert-Preis an Julius Krapf, der sich auf hervorragende Art und Weise im sozialen und religiösen Bereich engagiert hatte, sei es als Ministrant oder als Mitglied des Pfarrgemeinderates in seiner Heimatgemeinde Volkach. Viele Jahre leistete er als wichtige „Säule“ der Imkergruppe der Schule einen Beitrag dazu, dass das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt.

Nach einem Sektempfang vor der Abteikirche fand die Zeugnisverleihung in der Turnhalle statt. Schulleiter Robert Scheller, der zum 18. und zum letzten Mal diese Zeremonie leitete, freute sich mit den jungen Absolventen und zollte ihnen Hochachtung und Respekt. Er legte in seiner Ansprache den Fokus auf die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, die auch im digitalen Zeitalter beim Lernen entscheidend sei. Man solle die Technik so einsetzen, dass sie tatsächlich Beziehungen fördert. „Im Bereich des forschenden Lernens und des Problem lösenden Denkens sei es sicherlich möglich, ja sinnvoll und werde im Unterricht so praktiziert, jedoch solle die Technik immer als Medium, niemals als Ziel begriffen werden.“ Dabei verwies Scheller im Sinne von Aristoteles auf den Menschen als „Zoon politikon“, als ein auf Gemeinschaft angelegtes Wesen.

Dass diese Beziehung auch nach dem Ablegen des Abiturs erhalten bleiben möge, dafür warb der stellvertretende Schulleiter Markus Binzenhöfer. Die Gruppe der Ehemaligen, die EGM-Alumni, bieten die Möglichkeit, auch nach der Schulzeit mit Abtei und Schule in Kontakt zu bleiben. Die Alumni treffen sich mehrmals im Jahr zu Veranstaltungen, Konzerten und zum Gedankenaustausch. Darüber hinaus kann man sich auch im Förderverein, dem Münsterschwarzacher Kreis, engagieren. Auch Abt Michael wies darauf hin, dass die Abtei mit ihrem Gästehaus in späteren Lebensphasen mit Rat und Tat zur Seite stehen und Lebenshilfe in Krisensituationen anbieten könne.

Im Namen der Schüler ergriff Julius Rümmele das Wort und verkündete enthusiastisch: „We did it!“ Er erinnerte sich an ein Wandbild, das er in der 5. Jahrgangsstufe in seinem Klassenzimmer oft betrachtet hatte. Es zeigte einen hohen Berg, ganz unten waren die Fünftklässler abgebildet, ganz oben an der Spitze stand „Abitur“. Dass dieser Berg nun erklommen sei, darauf war Julius – im Namen aller Schüler und auch der mitfiebernden Eltern – mit Recht mächtig stolz.