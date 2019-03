Leitungssystem der Marktschänke ist sanierungsbedürftig

Die Markt Herrnsheimer Marktschänke ist der Dorfmittelpunkt im kleinsten Willanzheimer Ortsteil. Die Dorfwirtschaft hat jede Woche geöffnet und ist ein Treffpunkt für alle. Während der Gastraum und der Saal, in dem viele Veranstaltungen stattfinden, gut in Schuss sind, sieht es im Untergrund nicht so toll aus.

Der Gemeinderat hatte sich schon vor geraumer Zeit vor Ort ein Bild gemacht und war in die Kellerräume hinab gestiegen. Die Mängel an Sanitärleitungen und Abwasserleitungen im Altgebäude sind deutlich sichtbar. In den vergangenen Jahrzehnten hat es offenbar immer wieder Umbauten oder Ergänzungen im Leitungswerk gegeben, doch war dabei viel Flickschusterei betrieben worden, weshalb jetzt ein für alle Mal Ordnung und Nägel mit Köpfen gemacht werden. Für dieses Jahr sind 10 000 Euro an Planungskosten für die Marktschänke im Haushalt eingestellt, wie Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Bürgerversammlung am Mittwoch darlegte.

Lob an die Bürger

Wenn ein Fachmann seine Expertise abgegeben hat, wird der Gemeinderat über die Sanierung beraten und dann wird das ganze Leistungssystem erneuert, so Reifenscheid-Eckert. Die Bürgermeisterin nutzte die Gelegenheit um den Markt Herrnsheimern ein Lob auszusprechen. Denn sie halten als Dorfgemeinschaft zusammen und helfen im Bürgerverein Marktschänke und dem Förderkreis Herrnsheimer Markt tatkräftig, um Großereignisse wie das Streuobstfest oder das Marktwochenende zu schultern und viele Gäste zu bewirten. Die Bürgermeisterin ermunterte die Bürger, sich Gedanken zu machen, wer sich als neuer Marktleiter zur Verfügung stellen könnte.

Wie schon in Willanzheim gab Ingrid Reifenscheid-Eckert auch in Markt Herrnsheim einen detaillierten Einblick in die finanzielle Lage der Gemeinde. Nach einem Einnahme-Hoch bei der Gewerbesteuer in den beiden vergangenen Jahren, wird die Gewerbesteuer heuer weit weniger sprudeln. Die Bürgermeisterin erinnerte an die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Dreiergemeinde im vergangenen Jahr, das in der Marktschänke groß gefeiert worden war. Die größte Feier in den Willanzheimer Ortsteilen war 2018 die Feier zum Anlass 1100 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung Hüttenheims in Verbindung mit dem Kreisheimattag.

Waldschranke wird geschlossen

Vergangenes Jahr warf der Gemeindewald eine schöne Summe ab, was nicht so oft vorkommt. Heuer bereiten Schädlinge in den Wäldern aller drei Ortsteile der Gemeinde Kopfzerbrechen, in Herrnsheim hat sich der Schwammspinner breit gemacht. Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass ab kommender Woche die Waldschranke geschlossen wird und der Schlüssel dann im Bauhof oder beim Waldbeauftragten geholt werden muss.

Aus den Bürgerreihen kam der Vorschlag, doch vor dem Rathaus auch auf der Nordseite der Hauptstraße an der Bushaltestelle ein Buswartehäuschen zu errichten. Ingrid Reifenscheid-Eckert gab zu bedenken, dass ein Buswartehäuschen an dieser exponierten Stelle in Sichtweite des Rathauses nur mit dem Einverständnis des Landesamtes für Denkmalpflege möglich sei. Ein Bürger wünschte sich aus Sicherheitsgründen eine Beleuchtung der Treppe vor dem Rathaus, mit dieser Anregung soll sich der Gemeinderat beschäftigen.