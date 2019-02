Kitzingen vor 18 Minuten

Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag verlor ein 82-jähriger Fahrer an der Südbrücke in Kitzingen in Richtung Staatsstraße 2271 in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die dortige Leitplanke.