Leitfaden für die „Herausforderung Demenz“

Wie man der Erkrankung Demenz begegnen und den richtigen Umgang damit finden kann, erläuterte Gertrud Kreuzinger bei einem informativen Vortrag im Wiesentheider Rathaus, der gespickt war mit Fachwissen und Erzählungen aus der eigenen, beruflichen Praxis. Eine Vielzahl an interessierten Zuhörern, war laut Pressemitteilung der Einladung der Interkommunalen Allianz Dorfschätze gefolgt. Diese konnten im Anschluss an den Vortrag noch die Gelegenheit nutzen, in einen Austausch mit ausgebildeten „Alltagsbegleitern“ zu treten. Diese ehrenamtlichen Helfer stehen Pflegebedürftigen bei Bedarf zur Seite, indem sie für einige Stunden für Entlastung im Alltag sorgen. Der Vortrag fand im Rahmen des aktuell entstehenden Projektes „Aufbau eines Betreuungs- und Pflegenetzwerkes“ statt, das zusammen mit der Fachstelle für pflegende Angehörige mit der Demenz-Servicestelle Kitzingen initiiert wird.