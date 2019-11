Kitzingen vor 1 Stunde

"Leise Bilder" in der Alten Synagoge

Am Sonntag, 30. November, um 20 Uhr ist das Christina Lux Duo mit seinem aktuellen Album "Leise Bilder" zu Gast in der Alten Synagoge in Kitzingen. Lux macht keinen Hehl aus einer klaren Haltung, die sich in ihrer Musik und ihren Ansagen widerspiegelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Farbe zu bekennen gehört für sie zum Künstlersein dazu. Ihre intensive und warme Stimme erzählt Geschichten über Begegnungen und Momentaufnahmen. Sie schaut hin, betrachtet die schrägen und schönen Dinge des Lebens immer auf der Suche nach dem, was unter der Oberfläche liegt. Dafür findet sie berührende Bilder in ihrer Musik und ihren Worten und schlägt den Bogen vom puren Song zum Jazz. Ohne Brüche wechselt Christina Lux dabei zwischen ihren englischen und den deutschsprachigen Songs. Begleitet wird die Songschreiberin von Oliver George an Schlagzeug, Gitarre und Gesang. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung sowie im Internet unter www.ticket.shop-kitzingen.de; für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ist der Eintritt frei.